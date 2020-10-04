Ürdün'de hükümet istifa etti
Ürdün'de hükümet istifa etti. Kral 2. Abdullah, istifayı kabul ederek yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam etmesini kararlaştırdı.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği ve yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam etmesini kararlaştırdığı belirtildi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnameyle anayasanın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi’ni feshettiğini duyurmuştu.
Kral Abdullah aynı gün iki kararname daha yayımlayarak önce Senatoyu feshetmiş ve ardından Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senatonun yeniden oluşturulduğunu ilan etmişti.
Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu.
Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.
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