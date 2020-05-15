Ürdün’den İsrail’e: İlhak ederseniz çatışma çıkar

15 Mayıs 2020 Cuma, 21:10

Cuma günü Alman Der Spiegel dergisine konuşan Abdullah, İsrail ve Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde öngördüğü gibi Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde 'çarpışma rotasına' gireceklerini belirrti.

TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET

Abdullah, “Şu an, korona salgınının ortasında İsrail ve Filistin için tek devletli bir çözümü mü yoksa salgınla nasıl mücadele edeceğimizi mi tartışacağız? İki devletli çözüm ilerlemenin tek yoludur” dedi.

Abdullah, İsrail'in 1 Temmuz'dan sonra uygulanması beklenen ilhak planının İsrail ile Ürdün arasında “büyük bir çatışma” yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

"ÇATIŞMAYA YOL AÇAR..."

Abdullah ayrıca, "Filistin Yönetimi çökerse bölgede daha fazla kaos olur. İsrail Temmuz ayında Batı Şeria vadisini ilhak ederse, bu Ürdün Haşimi Krallığı ile büyük bir çatışmaya yol açar ifadelerini kullandı."

Abdullah, ülkesinin 1994 yılında İsrail'le imzalanan barış anlaşmasını iptal edip etmeyeceğini belirtmeyi reddetti, ancak tüm seçeneklerin dikkate alınacağını söyledi.