Üretici isyan etti: "Oylar boşa gitti, icra kapıda. Oy verdiğimiz vekiller nerede?"

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:47

Vekil Köksal, Afyonkarahisar’a bağlı Sülün, Salar ve Nuribey’i ziyaret etti. Nuribey kasabasındaki yurttaşlar, ekonomiye ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"OY VERDİĞİMİZ VEKİLLER NEREDE?"

Patates üreticisi bir yurttaş, sıkıntıları şöyle dile getirdi:

“Bu ürettiğimiz malları satamıyoruz. Sayın Bakan neredesin? Size oy verdim. Siz bizim bugünlerde derdimizi dinleyeceksiniz. Ben malımı satamıyorum. Zararına satacağım ama satamıyorum, neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanı, bizim arkamızda neden durmuyorsunuz? Oylarımız boşa gitti. Bizimle niye ilgilenmiyorsunuz? Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Boçlarımızın günü geldi, icra kapıya dayandı, ne yapacağız, nasıl ödeyeceğiz? Bizimle ilgilenin. Sizin vekilleriniz gelmiyor, oy verdiğimiz vekiller derdimizi sormaya gelmiyor. Nerede bunlar? Gelin, bir derdimizi sorun.”

PATATESİ ZARARINA BİLE SATAMIYORLAR

Köksal, Nuribey’in yıllık 35 bin ton patates üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Diğer bölgelerde olduğu gibi patates üreticileri dertli. Patetesi zararına satıyorlar hatta satamıyorlar” dedi.

ÜRETİCİLERİN SIKINTILARI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP’li Köksal, üreticilerin sorunlarını TBMM gündemine de taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Köksal, şu soruları yöneltti:

- Yaşanan don felaketi neticesinde Bakanlıkça zarar tespiti yapılıp çiftçiye yardım edileceği söylenmişse de şu ana kadar dondan zarar gören çiftçilerin zararları karşılanmamıştır. Bunun sebebi nedir?

- Bakanlığınızca don olayından zarar gören Afyonkarahisarlı çiftçilerin zararı gerçekten karşılanacak mıdır yoksa zarar karşılanacağı şeklindeki söylemler günü kurtarmaya yönelik çabalar mıdır?

- Afyonkarahisarlı çiftçi don olayı yüzünden zarar edip bırakın destek almayı kredi bile çekemez hale gelmişken Sudanlı çiftçi için çiftlik kurup ürettiği ürününe alım garantisi verenler bu ülkenin çiftçisine niye sırtını dönerler? Afyonkarahisar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir toprak değil mi? Afyonkarahisarlı çiftçi bu ülkenin vatandaşı değil mi niçin yardım verilmiyor destek sağlanmıyor, verilen sözler tutulmuyor?"