Üretim ve ihracat kayıpları sürüyor

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, 2020’nin ilk yedi aylık döneminde iç satışlar yüzde 12 artarken, üretim ve ihracat yüzde 9 oranında küçüldü. İç pazardaki satışların artmasında ise düğün sezonunun açılması ile düşük faizli krediler etkili oldu. Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) verilerine göre ise 2020’nin ilk 7 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adete, otomobil üretimi de yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adete indi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ancak 653 bin 592 adet adede ulaşabildi. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubundaki daralma ise yüzde 33 oldu. Yılın ilk yedi ayındaki toplam ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 36 azalarak 480 bin 425 adete düştü.

Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 333 bin 725 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 44 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 7 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 29, Avro bazında ise yüzde 28 oranında azalmış oldu.