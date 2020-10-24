'Ürkütücü' benzerlik: Yapay zeka nesneleri tıpkı insanlar gibi görüyor
Araştırmacılar, insan beyniyle yapay zeka bilgisayarlarının üç boyutlu nesneleri görme biçimleri arasında "ürkütücü" bir benzerlik keşfetti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nde atılımı gerçekleştiren bilim insanları bu keşfin insanların görme duyusunun yapay zekayla nasıl kopyalanacağını daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.
Yapay nöronlar iki boyutlu fotoğraflardaki görüntülerle eğitildi. Buna rağmen doğal ve yapay nöronlar üç boyutlu şekil parçalarını işlerken neredeyse aynı tepkileri kaydetti.
The AlexNet AI (AlexNet Yapay Zeka) ağı görüntülere beklenmedik şekilde, insan beyninin V4 adı verilen bölgesinde bulunan nöronlarla aynı tepkiyi verdi. Bu bölge, beynin nesneleri görürken kullandığı sinir yolunun ilk aşaması.
'AYNI ŞEYİ GÖRECEĞİMİZİ ASLA TAHMİN ETMEZDİM'
Johns Hopkins Üniversitesi Zanvyl Krieger Zihin/Beyin Enstitüsü'nde sinirbilim profesörü olan Ed Connor şunları söyledi:
"Üç boyutlu şekillere verilen V4 kadar erken, güçlü ve net sinyaller görünce şaşırdım. Halbuki bir milyon yıl düşünsem yalnızca iki boyutlu fotoğrafları müzelerdeki gibi etiketlemesi için eğitilen AlexNet'te de aynı şeyi göreceğimizi asla tahmin edemezdim."
Profesör Connor, özellikle birinin binlerce yıllık evrimin ve yaşam boyu öğrenmenin ürünü olduğu ve diğerininse bilgisayar bilimcileri tarafından tasarlandığı göz önüne alınırsa doğal ve yapay nöronlardaki görüntü yanıt kalıplarını "ürkütücü bir şekilde benzer"diye tanımladı.
Profesör Connor, "Yapay ağlar beyni anlamak için en umut verici güncel modeller. Buna karşılık, beyin de yapay zekayı insan zekasına yakınlaştırmak için en iyi strateji kaynağı" ifadelerini kullandı.
Keşfin detaylarını anlatan bir araştırma makalesi perşembe günü hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlandı.
Kaynak: Independent Türkçe
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