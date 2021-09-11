Urla’da caz ve gastronomi gösterisi
Urla Caz ve Gastronomi Festivali, bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
İlk kez 2019 yılında yapılan Urla Caz ve Gastronomi Festivali, bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında Urla’nın açık hava mekânlarında düzenlenecek. Festivalde, konusunda uzman şef ve araştırmacıların hikâyeleri ve uzmanlık alanlarına dair bilgi paylaşımları, ürün-üretici-şef buluşmaları, sohbet ve tadım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve atölyeler de yapılacak.
Gastronomi etkinlikleri ile başlayacak olan festival, Sultanlar Vadisi’ndeki konserlerle devam edecek. Program şöyle:
- 17 EYLÜL CUMA - Karsu, Çağrı Sertel, Dolunay Obruk.
- 18 EYLÜL - BaBa ZuLa, Jülide Özçelik, Elif Çağlar, Erdem Özkan, Cansu Nihal Akarsu ft. Batu Şallıel.
- 19 EYLÜL - Birsen Tezer, Jehan Barbur, Moe, Kites. Detaylar @urlacazfestival Instagram hesabında.
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