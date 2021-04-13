Uşak’ta cinsel istismara maruz bırakılan çocuk yoğun bakım servisinden çıkarıldı
Uşak’ta darp edilen ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Çocuğa cinsel istismarda bulunan Yaşar Ercan isimli şahsın daha önce de istismar, hırsızlık ve yaralamadan birçok dosyası bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Ercan’ın MHP bayraklarıyla fotoğrafı ortaya çıktı.
Uşak’ta, Yaşar Ercan tarafından darp edilen ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen 2 yaşındaki çocuğun, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Daha önce de istismar, hırsızlık ve yaralamadan birçok dosyası bulunduğu öğrenilen Yaşar Ercan’ın MHP bayraklarıyla fotoğrafı ortaya çıktı.
Uşak’ta geçtiğimiz cuma (9 Nisan) günü iddiaya göre, Yaşar Ercan tarafından darp edilen 2 yaşındaki çocuk, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Darp edilen ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinden çıkarıldı.
MHP BAYRAĞIYLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin avukatı Ezgi Sağcan, “Uşak’ta cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki bebeğimizin davasını üstlendik. Sanık tutukludur ve dosya hakkında gizlilik kararı mevcuttur. Bebeğimiz yoğun bakımdan çıktı, serviste tedavisi sürüyor. Yakınlarının konaklama ve diğer ihtiyaçları giderildi.Hastane başhekimliği,valilik,aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ile savcılık gerekli özeni gösteriyorlar.Uşak kadın dayanışması yine büyük bir özveri içinde” dedi.
Daha önce de istismar, hırsızlık ve yaralamadan birçok dosyası bulunduğu öğrenilen Yaşar Ercan’ın MHP bayrağıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın ardından fail Y. Ercan isimli erkek "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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