Küçük çocuğu istismardan yargılandı, işte karar
Beyoğlu’nda 7 yaşındaki Suriyeli D.A’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan kağıt toplayıcısı Adnan Y, “Küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Adnan Y, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da katıldı.
MÜTALAA 43,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Duruşma savcısı, önceki mütalaasını aynen tekrar ettiğini belirti. Savcılık söz konusu mütalaasında, olay tarihinde sanık Adnan Y’nin parkta oynayan D.A.’ya taş attığı ve dizinden yaraladığını, kağıt topladığı el arabasının arkasında koyarak bir sokak arasına götürdüğü anlatıldı. Sanığın, kaçmaya çalışması nedeniyle mağduru darp ettiğinin anlatıldığı mütalaada, pantolonunu ve iç çamaşırını indirdiği, mağdur D.A’nın, sanığın cinsel organını gördüğü, ancak özel bölgelerine dokunmadığı ve onu öpmediği belirtildi.
Tanıkların çocuğun ağlama ve bağırma sesini duymaları nedeniyle gittikleri olay yerinde mağdurun ağlayarak pantolonu kalçasına inmiş ve ağzından burnundan kan gelen bir şekilde kağıt toplama arabasının arkasından çıktığını gördükleri ve bu durumu da telefonla kaydettiklerini anlattıkları belirtildi. Bu çerçevede sanık, Adnan Y’nin "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
“SUÇU İŞLEMEDİM, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM”
Tutuklu Sanıt Adnan Y, esas hakkındaki mütalaaya kabul etmediğini söyleyerek, “Suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık avukatı da “Mütalaayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Müvekkilin beraatını talep ederiz” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, ifadelerin tamamlanmasının ardından kararını açıkladı. Beyoğlu’nda 29 Nisan 2020'de 7 yaşındaki Suriyeli D.A.’yı cebir ve tehditle hürriyetinden yoksun bırakan ve cinsel istismarda bulunan sanık Sanık Adnan Y, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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