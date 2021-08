Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'

ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isimlerden birinin Afganistan'a dönüşünü gösterdiği belirtilen bir video paylaşıldı. Henüz güvenlik birimlerince doğrulanmayan videodaki kişinin, Usame bin Ladin'in güvenlikten sorumlu yardımcısı Doktor Amin al Hak olduğu belirtiliyor.

Al Hak'ı bir aracın ön yolcu koltuğunda gösteren videonun, Pazartesi günü Nangarhar'da çekildiği belirtiliyor.

Videoda al Hak'ın kendisini karşılayan kalabalığı selamlamadığı da görülüyor.

Former Osama bin Laden security aide & AQ arms supplier/facilitator Amin-ul-Haq returns to his hometown after 2 decades on the run, 2 weeks after the Taliban takeover.



Don't be surprised if al-Qaeda appoints an Afghan as its next leader after Zawahiri.