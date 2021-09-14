Üsküdar Belediyesi, yetim kız çocukları için Kalyon Vakfı ile protokol imzaladı

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Kamu mallarını iktidara yakın kuruluşlar ve cemaat vakıflarına tahsis eden AKP’li Üsküdar Belediyesi, bu kez de iktidarın projelerinin “gözbebeği” olan Kalyon Holding’le çocuk esirgeme yurdundan ayrılan genç kızlar için işbirliği protokolü imzaladı. Kuruluşu henüz 1 yılı tamamlamamış olan Kalyon Vakfı’nın, cami restorasyonu dışında bir projesi bulunmuyor.

Üsküdar Belediyesi, muhalefetin “5’li çete” olarak nitelendirdiği şirketlerden biri olan Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre Kalyon Vakfı, yetiştirme yurdundan ayrılan genç kızların barınmaları ve sosyal hayata adapte olmaları yönünde belediye ile işbirliği içerisinde olacak. CHP’li üyeler protokole karşı çıkarken, işbirliği kararı AKP’li üyelerin çoğunlukta olduğu Üsküdar Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Neden ret oyu verdiklerini açıklayan CHP’li belediye meclisi üyesi Nuray Kılıç, “Bir inşaat firması Kalyon. Vakıfları Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılan genç kızları geleceğe hazırlama konusunda muktedir değil. Biz bu konuda daha önce çalışmaları olan derneklerle çalışılmasını önerdik AKP grubuna. Ben Kalyon Vakfı’na genç kızlara bir gelecek sunabileceği konusunda güvenmiyorum. Üsküdar Belediyesi’nin iktidara yakın dernek ve vakıflarla birliktelikleri her zaman karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

TEKLİF, KALYON VAKFI’NDAN

Belediye meclisine sunulan komisyon görüşünde teklifin bizzat Kalyon Vakfı’ndan geldiği ifade edilerek protokole ilişkin şu bilgiler verildi: “Kalyon Vakfı’nın 01.09.2021 tarihli dilekçesinde 18 yaşını doldurarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yetiştirme yurtlarından ayrılmış genç kızlara, aile ortamına benzer ilişki sisteminde müstakil evlerde barınma hizmeti vermek, aynı zamanda yaşamış oldukları travma ve sorunları atlatmalarına yardımcı olacak zihinsel, duygusal ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarına ortam hazırlamak, sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine katkıda bulunularak bireyleşmelerini sağlamak...”

İnşaat, gayrimenkul, enerji ve sanayi alanlarında faaliyet yürüten Kalyon İnşaat, AKP iktidarında devasa kamu ihalelerini alması nedeniyle aralarında Kolin, Cengiz, Limak ve Makyol’un bulunduğu şirketlerle birlikte muhalefet tarafından “5’li çete” adıyla anılıyor. Vakfın yönetim kurulu başkanlığını Cemal Kalyoncu yürütürken, yönetim kurulunda, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu, Sena Kalyoncu Türkmenoğlu ve Kübra Kalyoncu Şeherli yer alıyor.

TÜM PROJELER ÜSKÜDAR’A

Kalyon Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yürütülmekte olan diğer projeler de Üsküdar’la sınırlı. Üsküdar’da geçen yıl yanan tarihi Vaniköy Camii’nin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İstanbul Valiliği ve Kalyon Vakfı arasında protokol imzalanmıştı. Vakfın diğer projesi ise Üsküdar’da bulunan Mustafa Kavsar Baba Camii restorasyonu.