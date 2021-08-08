Üsküdar'da sokakta yaşayan kediyi öldüren şüpheli tutuklandı
Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı.
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı.
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