Üst göz kapağı estetiği ameliyatı nasıl yapılır?

18 Ağustos 2020 Salı, 13:02

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Sezgin, göz kapaklarının kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebildiğini belirterek, göz kapaklarının 30'lu yaşlardan 50'li yaşlara nasıl değişim gösterdiğini ve bu değişime neyin sebep olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"30’lu yaşlarda bağ dokuda zayıflama ile birlikte alın ve kaşlarda yerçekiminin de etkisi ile aşağı doğru yer değiştirme izlenebilir. Bu durum üst göz kapağı derisinde de bollaşma şeklinde kendini belli eder.

40'lı yaşlarda yanaktaki yağ dokusu yerçekiminin de etkisiyle aşağı doğru yer değiştirmeye başlar. Bu durum alt göz kapağı altında hale şeklinde çöküntü ve ağız kenarındaki gülme çizgilerinde belirginleşme ile kendini belli eder. Alt göz çevresi kazayağı dediğimiz çizgiler oluşmaya başlar.

50'li yaşlarda üst göz kapağındaki kasların incelmesi ile birlikte hem derideki bolluk daha da artar,hem de göz çukurundaki yağ yastıkçıklarında belirginleşme olur. Bu doğal süreç aileden alınan genetik özelliklere bağlı olarak bazı kişilerde daha erken yaşlarda belirginleşmeye başlar. Üst göz kapaklarındaki yaşlanma belirtileri alındaki yaşlanma ile ilişkili ise alt göz kapağındaki yaşlanma belirtileri de yanaklar ile ilişkilidir.

50'li yaşlarda alt kapak kaslarının da zayıflamasıyla göz küresindeki yağ yastıkları önlerindeki desteği kaybettiklerinden daha belirgin hale gelirler."

ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ



Üst göz kapağı ve alt göz kapağı estetik ameliyatlarının nasıl uygulandığını anlatan Sezgin, şunları söyledi:

"Yalnızca üst göz kapağı estetiği yapılacaksa lokal anestezi yada ilave olarak sedasyon (uyku ile uyanıklık arası)anestezi altında işlem gerçekleştirilir.Üst göz kapağı ameliyatı ameliyatı süresi 1 saati geçmez.Çıkarılacak deri ve kas miktarına yapılan çizim ile karar verilmektedir.Çoğunlukla uygun ölçülerde kapağın katlanma çizgisinde gizlenecek bir çizgiye neden olacak şekilde yapılan deri ve kas çıkartılması yeterli gerginlik sağlar.Bazı olgularda iç ve orta kısımdaki mevcut olan yağ yastıkçıkları belirgin ise çok az miktarda onların da küçültülmesi yapılır.

Alt göz kapağı estetiği ameliyatında ise kirpiklerin hemen altından yapılan kesi ile alt göz kapağı derisi kas ile beraber kaldırılır.Yağ yastıkçıklarına (torbalanma)yönelik küçültme işlemine çok nadiren ihtiyaç duyulur.Genellikle yapılan işlem yağ paketlerinin göz çukuru kenarına yayılması göz altında oluşan çöküntünün düzeltilmesinde yadımcı olur.Deri ve kas bolluğu uzaklaştırıldıktan sonra kas dokusu göz çukurunun dış duvarına asılır.Yapılan göz kapağı estetiği operasyonları sonrasında hastaların yorgun yüz ifadesinden kurtukup daha genç ve çekici gözlere sahip olması sağlanmaktadır.

Göz kapakları gözü korumayı sağlarken sağlıksız göz kapakları da görme üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Estetiğin ve güzelliğin değişmez unsurlarından olan gözleriniz son günlerde çok popüler olan bu operasyonla genç,dinamik,sağlıklı ve çekici bir görünüm kazanır."