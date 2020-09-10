Usta gazeteci Güngör Denizaşan, sağlık sorunları ve maddi sıkıntılarla boğuşuyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 20:58

Cemiyet gazeteciliğinin Türkiye'deki duayen ismi Güngör Denizaşan, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden 50 yılı aşkın süredir kesintisiz yayımladığı gazetesi Gazette 13'ün basılmasına ara vermek zorunda kaldı.

Taksim Talimhane'de yaşadığı evin deprem güvenliği nedeniyle mühürlenmesinin ardından başka bir eve taşınmak zorunda kalan 87 yaşındaki gazeteci, gazetesini çıkaramamanın üzüntüsünün yanı sıra maddi zorluklarla da boğuşmak zorunda kaldı.

Cumhuriyet'e konuşan Denizaşan, "Beni biliyorsunuz, çalışmadan duramam. 54 yıldır tek başıma bir gazete çıkarıyorum. 17 yaşımdan beri foto muhabirlik yapıyorum. Ancak artık gerek sağlık sorunlarım gerek yaşadığım şanssız gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Zor bir süreç geçiriyorum. 20 yıldır bakımımı sağlayan, evladım gibi gördüğüm yardımcıma emeğinin karşılığını veremez duruma geldim. Medya sektörünün Türkiye'deki gerçeği bu sanırım. Maddi sıkıntılarımı aşmak ve tedavimi sağlayabilmek için uzun yıllardır dünyanın her yerinden özenle seçip biriktirdirdiğim antika opera dürbünlerimi satışa çıkardım. Şu an başka bir yol bulamıyorum" dedi.

Meslekte 70 yılı geride bırakan, 54 yıldan bu yana da kendi imkânlarıyla ‘Gazette 13’ adlı gazetesini okurlarıyla buluşturan Denizaşan’ın, iş, cemiyet, siyaset, spor dünyasının efsanevi isimlerinin fotoğraflarından oluşan binlerce fotoğraflık dev bir arşivi bulunuyor.















