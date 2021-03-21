Usta sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayla Karaca (87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
21 Mart 2021 Pazar, 14:07
Usta sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında yaşamını yitirdi.

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca'nın ölüm nedeni koronavirüs olarak belirtildi. 

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.

Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.


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