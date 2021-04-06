Usta yönetmenin filmleri MUBI’de

Dünya sinemanın önemli yönetmenlerinden Wong Kar Wai’nin filmleri Türkiye’de ilk defa MUBİ’de yer bulacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 10:10
Usta yönetmenin filmleri MUBI’de
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Dünya sinemasının büyük ustalarından Wong Kar Wai’nin sinema tarihinde yer etmiş yapıtları, yenilenmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk defa MUBI’de izleyiciyle buluşuyor. “Aşk. Wong Kar Wai Si·neması” başlığını taşıyan özel seçki, bizzat yönetmenin gözetiminde 4K teknolojisiyle restore edilmiş filmlerden oluşuyor.

Seçkide yer alan “Zamanın Külleri” (1994), “Chungking Ekspresi” (1994), “Düşkün Melekler” (1995), “Mutlu Beraberlik” (1997), “Aşk Zamanı” (2000) ve “2046” (2004), yıl boyunca platformda takip edilebilecek.




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