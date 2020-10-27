Usulsüzlük iddialarının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu

27 Ekim 2020 Salı, 18:52

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı sisteminde engelli sağlık kurulu raporu bulunmadığı ve engelli olmadığı halde son 2 yılda 6,9 milyar lira usulsüz ödeme yapıldığını açıklamıştı. Kasap açıklamasının devamında, Sayıştay raporunda, bakanlığın alacaklarını takip etmek yerine, mevzuata aykırı olarak 685 milyon 860 bin liralık alacağını sildiğini belirtmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



HKP, engelli olmadığı halde engelli aylığı ve engelli evde bakım ödemesi alan toplam 442 bin 309 kişiye Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6,9 milyar lira usulsüz para aktarıldığı iddialarına karşı suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında, “Zimmet Suçu” ve “Resmi Belgede Sahtecilik Suçu” işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.