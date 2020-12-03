Utah'taki monolite ne olduğu ortaya çıkarken Romanya'daki kayboldu

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:09

ABD'nin Utah eyaletinin güneydoğusundaki ıssız çölde 18 Kasım'da fark edildikten sonra dünya gündemine giren monoliti kimin kaldırdığı ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; fotoğrafçı Ross Bernards, cuma günü 4 adamın iterek devirdikleri monoliti götürmelerine şahit olduklarını bildirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gizemli yapıtı görüntülemek için üç arkadaşıyla bölgeye gittiğini bildiren Bernards, 20.40 civarı yaşanan anları şöyle anlattı:

"Monolit ay ışığının altındayken fotoğraf çekmiş ve ara veriyordum. Sonra 4 adam geldi ve monoliti itmeye başladı.

Bir tanesi 'Umarım fotoğraf çekmişsinizdir' dedi. Adam monoliti iterken diğerlerine döndü ve alet takımına ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

Sonra hızlıca düşürdükleri monoliti el arabasına yükleyip götürdüler. Sonra biri bize bakıp 'Hiçbir iz bırakma' dedi."

Adamları niye durdurmadıklarını da anlatan Bernards, yeni keşifle meşhur olan yere çok sayıda insanın onlarca otomobille gelip bakir bir dokuya sahip ortamı bozduklarını vurguladı.

Utah’taki yaklaşık 3,5 metrelik monolit, 18 Kasım’da eyaletteki koyunların sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından görülmüştü.

Fotoğrafçı Bernards'ın tanıklığı, monoliti uzaylıların götürdüğü yönündeki söylentilere son verdi.

Salı günü 34 yaşındaki sporcu Andy Lewis de YouTube'a "Utah'taki monoliti kaldırdık" başlığıyla bir video yükledi. Görüntülerde Bernards'ın fotoğraflarına benzer anlar yer aldı ancak başka bir bilgi verilmedi.

Yani monoliti kimin diktiği hâlâ net bir şekilde belli değil.





Diğer yandan Romanya'nın Piatra Neamt şehrindeki Batca Doamnei Tepesi'nde 26 Kasım'da keşfedilen ve kimin tarafından dikildiği bilinmeyen monolit de kayboldu.

Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki monoliti kimin diktiği gibi kimin kaldırdığı da henüz kamuoyu tarafından henüz bilinmiyor.

Üçgen şeklindeki parlak ve metal yapı, kadim bir halk olan Daçyalılar tarafından milattan önce 82 ve milattan sonra 106 yılları arasında inşa edilen Petrodava Dacian Kalesi’nden birkaç metre uzakta bulunuyordu. Monolitin bir tarafı da ülkede Kutsal Dağ adıyla da bilinen Romanya’nın yedi doğa harikasından birine yani Ceahlau Dağı'na dönüktü.