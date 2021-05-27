Utku Yuvakuran 3 yıl daha Beşiktaş'ta

27 Mayıs 2021 Perşembe, 14:51

Beşiktaş yönetimi iç transferde ilk hamlesini yaptı.

Genç kaleci Utku Yuvakuran ile masaya oturan Çebi yönetimi Utku ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.



