Utku Yuvakuran 3 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, genç kaleci Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 14:51
Utku Yuvakuran 3 yıl daha Beşiktaş'ta
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Beşiktaş yönetimi iç transferde ilk hamlesini yaptı.

Genç kaleci Utku Yuvakuran ile masaya oturan Çebi yönetimi Utku ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. 

Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.



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