Utku Yuvakuran 3 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş, genç kaleci Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
Beşiktaş yönetimi iç transferde ilk hamlesini yaptı.
Genç kaleci Utku Yuvakuran ile masaya oturan Çebi yönetimi Utku ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.
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