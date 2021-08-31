Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yaz transfer döneminde, İstanbul Başakşehir'den Mert Günok’u kadrosuna katan Beşiktaş, 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran'ı gözden çıkarmıştı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ı transfer ettiğini duyurdu.
Hoş geldin Utku Yuvakuran. pic.twitter.com/bUv2accFwQ— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 31, 2021
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Cemil Çiçek: Yüce Divan’a Gitmeliydiler
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- Ferhan Şensoy'u yitirdik
- Ev almak isteyenleri uyardı
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti