Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 16:14
Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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Yaz transfer döneminde, İstanbul Başakşehir'den Mert Günok’u kadrosuna katan Beşiktaş, 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran'ı gözden çıkarmıştı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ı transfer ettiğini duyurdu.


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