Beşiktaş, Umut Meraş transferini sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş, gün içinde KAP'a bildirdiği milli oyuncuyu video ile duyurdu.
Beşiktaş anlaşmaya vardığı milli futbolcu Umut Meraş'ı sosyal medya hesabından video ile duyurdu. Beşiktaş, videoya "rota belli" notunu düştü. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) oyuncunun maliyeti ve sözleşme detayları hakkında hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin açıklaması şöyle:
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
?? Beşiktaş’a Hoş Geldin Umut Meraş#RotaBelli ?? pic.twitter.com/A9aPeNNULi— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2021
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