Uykuda konuşmayı nasıl engellersiniz?

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:35

Günlük hayatta en çok karşılaşılan ve şikayet edilen durumlardan biri de uykuda konuşmak. Bu, çok yaygın görülen bir durum olsa da bazen istenmeyen sonuçlara da yol açabiliyor. Uzmanlar bu davranışın "somniloquy" ismi verilen bir tür uyku bozukluğu olduğunu ifade ediyor. Öte yandan nedeni hâlâ tam olarak anlaşılamadı.

Yine de uykuda konuşmayı engellemek mümkün. CNN International’a konuşan uzmanlar, bunu engellemenin çeşitli yollarını sıraladı.

NEDEN UYKUDA KONUŞURUZ?

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Harvard Tıp Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan uyku uzmanı Rebecca Robbins, genetik faktörlerin veya alkol tüketiminin rol oynayabileceğini ifade etti.

Robbins ayrıca bir diğer önemli faktörün de aşırı stres olabileceğini ekledi:

"Kaygı, uykuda konuşmada rol oynayabilir. Bazıları uykusunda duygularını, endişelerini ifade edebilir veya günün nasıl geçtiğini yansıtabilir."

Journal Sleep isimli hakemli bilimsel dergide 2017’de yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, uykusunda konuştuğu bildirilen 230’dan fazla kişiyi inceleme altına almıştı.

Araştırmada uykuda sarf edilen en yaygın sözün "Hayır" olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu kişilerin yüzde 10’unun uykusunda küfrettiği anlaşılmıştı.

NASIL ENGELLERİZ?

Robbins, uykuda konuşmanın genellikle zararsız olduğunu ve herhangi bir zihinsel veya fiziksel soruna işaret etmediğini söylüyor. Bilim insanı, bu durumdan mustarip kişilerin, eşleriyle uykularına dair sohbet etmesini öneriyor.

Robbins, "Partneriniz, sizin uykunuzda konuşmanız nedeniyle uyanıyorsa yaşam tarzınızı değiştirip içkiyi azaltmanız ve uyku saatlerinizi artırmanızın faydası dokunabilir" ifadelerini kullanıyor:

"Stresi azaltmanın yollarını bulmak da önemli."

ABD’deki saygın sağlık kurumlarından Mayo Clinics’te görev alan tıp profesörü Dr. Kannan Ramar, öğleden sonra kafein tüketiminin azaltılması gerektiğini söylüyor.

Robbins ise bu tavsiyelerin işe yaramadığı durumda bireylerin uyku uzmanına görünebileceğini vurguluyor.