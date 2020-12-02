Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katara satılmasını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'dan sonra uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarını bu haftaki kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 21:56
Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
Abone Ol google-news

Mizah dergisi Uykusuz'un kapağında saat 21.00'dan sonra penceresinden dışarı bakan bir vatandaşın "Saat 21:00'dan sonrasını Katar'a satmışlar" dediği görülüyor.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler