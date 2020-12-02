Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katara satılmasını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'dan sonra uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarını bu haftaki kapağına taşıdı.
Mizah dergisi Uykusuz'un kapağında saat 21.00'dan sonra penceresinden dışarı bakan bir vatandaşın "Saat 21:00'dan sonrasını Katar'a satmışlar" dediği görülüyor.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı:
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