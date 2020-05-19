Uykusuz'dan Sevda Noyan kapağı

19 Mayıs 2020 Salı, 18:01

Karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Ülke TV'de skandal açıklamalarda bulunan Sevda Noyan'ı taşıdı.



Ülke TV kanalında Esra Elönü'nün ‘Arafta Sorular’ adlı programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında ölüm tehdidinde bulunmuştu.

Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Bizim sitede var hâlâ 3-5 (komşu), benim listem hazır." derken, programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan’ın sözleri üzerine; “‘Ayak’ az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diyerek yanıt vermişti.

İşte Uykusuz dergisinin kapağı:



