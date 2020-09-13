Uyuşturucu baronu Zindaşti İran'da ortaya çıktı

13 Eylül 2020 Pazar, 12:21

Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı ve çok sayıda cinayetten aranan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, İran’da annesinin cenaze törenine katıldı. Paylaşılan görüntülerde, cenaze törenine yüzlerce araçtan oluşan bir konvoyun katıldığı ve Zindaştinin etrafında silahlı korumalarla taziyeleri kabul ettiği görülüyor.

Zindaşti’nin paylaştığı fotolar ve videolardan İran’ın Kürt bölgesinde olduğu anlaşılıyor.

İran’da olduğu ortaya çıkan Naci Şerifi Zindaşti, 2019 yılında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “Fetö üyeliği!” suçlarından tutuklanmıştı. Dünyanın sayılı uyuşturucu kaçakçılarından olduğu iddia edilen Zindaşti’nin kızı 2014 Eylül ayında Zindaşti’nin aracında şoförü ile birlikte öldürülmüştü.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN GİZLİ TANIĞI

2007 yılında yine uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanan Zindaşti itirafcı olmuş ve Ergenekon operasyonlarında gizli tanıklık yapmıştı. Firari olarak ‘FETÖ’den aranan dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından serbest bırakılan Zindaşti daha sonra bir uyuşturucu hesaplaşmasından dolayı kızının öldürülmesi üzerine katillerin peşine düşmüştü.

Zindaşti’nin, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu kişiler İstanbul, Dubai ve bir çok ülkede cinayete kurban gitmişti. Son olarak 7 Nisan 2019’da İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kafenin çıkışında Zindaşti’nin kızının cinayeti ile suçlananlardan İlhan Ungan öldürülmüştü.

3 SAATTE KAÇTI

Uyuşturucu ticareti ve cinayetlerden dolayı 2018 yılında tutuklanan Zindaşti, altı ay tutuklu kaldıktan sonra 19 Ekim 2018 yılında “tutukluluk incelemesi” gerekçesiyle avukatının yaptığı başvuru sonucu serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılması şaşkınlıkla karşılanan Zindaşti’nin tahliye edilmesinin ardından infaz savcısı tekrar tutuklanmasını istemiş ancak serbest bırakılmasından sonra geçen üç saatlik sürede Zindaşti ve üç adamı kayıplara karışmıştı.

BURHAN KUZU TANIMAM DEMİŞTİ

Zindaşti’nin serbest bırakılmasından sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlatmıştı. Zindaşti’nin serbest bırakılması kararını veren hakim ve savcılar tutanaklara geçen ifadelerinde, AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun Zindaşti için kendilerine baskı yaptığını iddia etmişlerdi. Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.



