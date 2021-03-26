Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı: Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığı açıklandı.
Lüks bir araç içinde uyuşturucu kullandığı görüntülenen ve AKP Genel Merkezi’nde özel kalem görevlisi olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin tespit edilmesi üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.KA. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Ayvatoğlu'nun AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüş, Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan da konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Doğan açıklamasında “Hamza Dağ’ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak’tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.
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