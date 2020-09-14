Uzaktan eğitim yapan öğretmen böyle yakalandı: Jet hızı ile soruşturma başlatıldı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:34

Adapazarı Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.