Uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan yaklaşık 400 bin 8. sınıf öğrencisi LGS’ye girecek

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacakları”na ilişkin açıklamasına dikkat çekerek “Ekonomik yoksunluk içindeki aileler çocuklarına bilgisayar, tablet ve internet alamadığı için milyonlarca çocuğumuz uzaktan eğitime EBA üzerinden bir yıldır erişim sağlayamamıştır. MEB resmi raporunda erişim ilkokullarda yüzde 66, ortaokullarda yüzde 73 ve ortaöğretimde yüzde 77 olmuştur. Devlet okullarında okuyan öğrenciler ile özel okullarda eğitimine devam eden öğrenciler arasında zaten var olan eğitimde fırsat eşitsizliği, uzaktan eğitim sürecinde daha da artmıştır” dedi.

Özel okul öğrencilerinin tablet, bilgisayar ve internet sorunu yaşamadığı için uzaktan eğitime devam edebildiğini ancak devlet okullarında okuyan öğrencilerin uzaktan eğitime erişiminin büyük oranda aksadığını belirten Yıldırım, sınavlarla ilgili şunları söyledi: “Varsıl ailelerin çocukları için sağladığı ‘özel öğretmen’ tutarak eksik eğitimi tamamlama yolunu seçmesi, bu farkı iyice açmıştır. 2020 yılında LGS’ye yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenci katılmıştır. Erişim sorunu yaşayan öğrenci yüzdesine bakıldığında bu yıl yaklaşık 400 bin 8. sınıf öğrencisinin uzaktan eğitime erişemediği ortadadır. Bu oran, üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri açısından da aynıdır.

Geçen yıl LGS ve YKS’de uzaktan eğitime erişim sağlanamadığı için yüz yüze eğitim sonrasındaki konular sınava dahil edilmezken, bu yıl ne değişmiştir ki tüm müfredattan öğrenciler sorumlu tutulmak isteniyor? Eğitim-İş Sendikası olarak MEB’i uyarıyoruz! Ya tüm çocuklarımızın eksik kalan ders konularının yüz yüze telafisinin tamamlanacak süreye kadar bu sınavları erteleyin ya da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sorumluğunuz dahilinde veremediğiniz eğitim ders konularından öğrencilere soru sormayınız. Aksi durumda yüz binlerce çocuğumuzun hak etmediği sınav sonuçlarından sizler sorumlu olacaksınız.”

Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, salgında müfredatta seyreltilme konusunda çalışma yapılmadığını belirterek “Tüm öğrencilerin salgına ve yaşanılan eşitsizliklere rağmen uzaktan ve yüz yüze eğitimdeki tüm kazanımlardan sorumlu olması akıldışı. Salgında çalışmak zorunda bırakılan, yüz yüze ve uzaktan eğitime hiç erişemeyen veya yalnızca televizyon ile ulaşabilen bir öğrenciyi eşit koşullara sahipmiş gibi aynı sınava nasıl zorlayabilirsiniz?” dedi.

İPTAL EDİLMELİ

Salgında okulların kapanmasından bugüne uzaktan eğitime erişim için cihaz ve internet sorununun çözümlenmediğine dikkat çeken Aydoğan, şunları söyledi: “MEB’in son aylarda açıkladığı veriler göre de hâlâ milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor. Ulaşabilen öğrencilerin yüzde 64’ü ise ebeveynlerinin cep telefonları ile derse girebiliyor. Ayrıca yüz yüze eğitimin gerçekleştiği haftalarda da seyreltilmiş ve aşamalı eğitimle öğrenciler uzaktan eğitimle birlikte en fazla 3 gün eğitime ulaşabiliyor. Yüz yüze eğitimin olduğu dönemlerde de öğrencilerin ulaşabildiği ders, kazanım sayısı azalmış durumda. Salgın süresince tüm sınavlar iptal edilmelidir. LGS sınavı da iptal edilmelidir. Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı vardır.”