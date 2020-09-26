Uzaktan eğitime katılamayan çocuklar yüz yüze futbol oynuyor

26 Eylül 2020 Cumartesi, 10:53

Ankara'nın merkezindeki Altındağ ilçesinde bile çocuklar uzaktan eğitime başlayamadı. Battal Gazi Spor ve Hüseyin Gazi Spor kulübünün antrenmanlarına katılan çocuklar, uzaktan eğitime katılacak teknolojik ekipmanları ve internetleri olmadığı için vakitlerini evde boş durmak yerine futbol oynayarak geçirdiklerini anlattılar. Çocuklar, antrenmanların pandemi nedeniyle durdurulmasından korkarak, "saha da kapanırsa deliliriz" diyor.

ANKA Haber Ajansı, uzaktan eğitime devam edemeyen çocuklarla, antrenman yaptıkları futbol sahasında görüştü. Çocuklardan 6. sınıfa giden Muhammed, öğretmeninin, annesinin tuşlu telefonuna mesaj attığı ödevleri yapıyor ancak interneti olmadığı için öğretmenine geri gönderemiyor. Muhammed, derslere katılabilen arkadaşlarından geri kaldığı için çok üzüldüğünü söylüyor.

6. sınıfa giden Emir ise babası işten geldiğinde onun telefonundan derslerine bakabiliyor ancak babası evde yokken derslere katılamıyor. Emir "Babam işteyken evde test çözüyorum, sınıfımda sadece 6-7 kişi derslere katılıyor" diyor.

40 KİŞİLİK SINIFTA DERSE SADECE 14 ÖĞRENCİ KATILABİLİYOR

Tarık, derslerine katılabilen şanslı çocuklardan. 7. sınıfa giden Tarık, sınıf mevcudunun 40 kişi olduğunu ancak uzaktan eğitim derslerinde sınıfta 14 kişi olduklarını söyledi. Tarık, evdeki inetrnetin sürekli donduğunu, verimli ders işlenemediği için öğretmenlerinin ders saatini ödevle tamamladığını anlattı.

Evde çok fazla gürültü olduğu için derslerine odaklanamayan lise 1. sınıf öğrencisi Abdulsamet, derslere düzenli devam edemediği için stresini futbol sahasında attığını söyledi. Abdulsamet, "saha da kapanırsa deliririz" dedi.