Uzay yolu oyuncusu Joanne Linville yaşamını yitirdi
Uzay Yolu'ndaki rolüyle adı tanınan Amerikalı oyuncu Joanne Linville 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Amerikalı oyuncu Joanne Linville Los Angeles'ta hayatını kaybetti.
Oyuncunun ölüm haberini duyuran menajeri tarafından yapılan açıklamada "Linville hayat doluydu. Ruhu, sanata ve hayata olan tutkusuyla onu tanımaktan zevk alan herkese ilham kaynağı olan biriydi" denildi.
Ünlü oyuncu 100'den fazla film ve TV şovunda yer aldı.
Rol aldığı dikkat çeken yapımlar arasında Star Trek ve The Twilight Zone öne çıktı. Ayrıca The Guiding Light, Charlie'nin Melekleri, Barnaby Jones, Dynasty, Kojak, Bonanza, One Step beyond ve Hawai Five-O gibi yapımlarda rol aldı.
Star Trek'te Romulan komutanını oynayan Linville, 15 Ocak 1928'de Bakersfield'da dünyaya gelmişti.
Star Trek'in 1968 yılında yayınlanan "The Endterprise Incident" bölümünde Romulan komutanı olan Linville, Spock'a aşık olmuştu.
Ünlü oyuncunun rol aldığı sinema filmleri arasında ise The Goddess, Scorpio, Gable and Lombard ile A Star Is Born dikkat çekmişti.
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'