Uzayda çekilecek ilk filmin oyuncuları ve yönetmeni belli oldu

18 Mayıs 2021 Salı, 16:09

Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncular belli oldu. 36 yaşındaki oyuncu Yulia Peresild ve 37 yaşındaki Klim Şipenko, 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz MS-19 füzesiyle uzaya gönderilecek.

Sputnik'in aktardığına göre, ‘Vıyzov’ (The Challenge) isimli film, bir doktorun sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alacak.

Roscosmos filmle uzayın kapılarının daha fazla insan için açılmakta olduğunu göstermek istediğini belirtiyor.

NASA ve ünlü aktör Tom Cruise da UUİ’de bir film yapmayı planlıyor. Hollywood yapımı bu uzay filminin ne zaman çekileceği belli değil. Ancak Cruise’un yönetmen Doug Liman’la birlikte UUİ’ye gitmesi bekleniyor. NASA’ya göre Elon Musk’ın SpaceX roket şirketi de projeye dahil olacak.

Roscosmos’un açıklaması bu nedenle Rusya ile ABD arasındaki uzay yarışının başka bir boyuta taşındığı spekülasyonlarını tetiklemiş durumda.

EN GEÇ 1 HAZİRAN’DA EĞİTİMLERE BAŞLIYORLAR

Roscosmos’a göre, Peresild ve Şipenko, film için özel bir tıbbi ve sanatsal seçme sürecinden geçti. İkilinin uzay eğitiminin en geç 1 Haziran’da başlaması planlanıyor. Eğitim programında santrifüj ve titreşim testlerinin yanı sıra yerçekimsiz uçakta uçuş ve paraşüt eğitiminin yer alması planlanıyor.

Bununla birlikte uzay filmi için ilgi yoğun oldu ve binlerce kişi başvuru yaptı, Peresild başrollük yarışında 19 kadın oyuncuyu geride bıraktı.

ROGOZİN YAPIMCI KOLTUĞUNDA

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal tüm hazırlık sürecini yayınlayacak. Filmin ortak yapımcıları Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ve Pervıy Kanal Genel Müdürü Konstantin Ernst olacak.

PERESİLD VE ŞİPENKO KİM?

Peresild daha önce Kray (The Edge), Bitva za Sevastopol (Battle for Sevastopol) gibi çok sayıda Rus drama filminde rol aldı, ayrıca Rusya Federasyonu Şeref Sanatçısı unvanına sahip.

Şipenko 42 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapan Serf ve ödüllü Salyut 7 gibi filmleri yönetti. Yönetmen ayrıca oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapıyor.

ŞİPENKO UZAY YOLCULUĞUNA NASIL HAZIRLANIYOR?

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Şipenko, “Filmi çekmek için uzay yolculuğuna nasıl hazırlanıyorsunuz? Elon Musk’ın uzay filminde yer alacak Tom Cruise’un filmlerini izliyor musunuz? Uzayla ilgili kitaplar okuyor musunuz? Salyut 7 filminin ekibinden yeni projeye dahil etmek istediğiniz isimler var mı? Kozmonotlarla görüşüyor musunuz?” sorularına yanıt verdi.

Şipenko, “Tom Cruise’un filmlerini izlemek dışında söylediğiniz her şeyi yapıyorum. Salyut 7 ekibinden birilerini dahil ettiğim birileri var. Senaryo üzerinde ayrıca Bakur Bakuradze çalışıyor, birlikte fikri oluşturduk ve şimdi detaylarla ilgileniyoruz. Farklıyız fakat iyi bir ikili olduk. Bakur da ben de uzay alanında çok çalıştık. Bu dev alanın içine dalmak için araştırma yapmak çok vakit alan bir şey, alanı bilmezseniz senaryoyu yazamazsınız. Aynı ekipten ayrıca Baş Yapımcı Natalya Smirnova ve kamera sanatı dehası Sergey Astahov bizle çalışacak” ifadelerini kullandı.

Roscosmos ayrıca ünlü Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın da aralıkta UUİ’ye 12 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Zozo Ltd isimli giyim firmasının kurucusu Maezawa’ya Japon kameraman Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik edecek.

Rusya en son 2009’da UUİ’ye bir uzay turisti götürmüştü.

UUİ HAKKINDA BİLGİ

Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük yörünge istasyonu olan UUİ’deki ilk bölüm Kasım 1998’de Roscosmos tarafından fırlatıldı. O zamandan beri ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada’dan uzay ajansları başka modüller, robotik kollar ve dev güneş enerjisi tertibatlarıyla katkıda bulundu.

İstasyonun başlıca amacı uzayda yaşam ve çalışma olanaklarını geliştirmek. İstasyonda elde edilen deneyimlerin kalıcı Ay üssü ve Mars görevleri gibi uzayda daha kapsamlı projelerin önünü açması bekleniyor.

Diğer yandan UUİ bilimsel deneyler gerçekleştirmek amacıyla inşa edildi. İstasyonda mikro yerçekiminde bitki ve başka materyaller üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Kozmonot ve astronotlar bu deneyler sırasında Dünya’daki araştırmacılar tarafından yönlendiriliyor.