Uzmanı anlattı: Çocukları kolayca uyutmak için 4 ipucu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:45

Bebeklerin ve küçük çocukların geceleri daha hızlı ve rahat uyumasını sağlamak isteyen ebeveynlerin başvurabileceği, uzmanlar tarafından da onaylanan bazı stratejiler var.

Bunlardan bir kısmını alışkanlık haline getirmek veya uygulamaya koymak biraz zaman alabilir. Ancak çocukların daha iyi bir uyku alışkanlığı edinmesi, hem kendilerine hem de ebeveynlere fayda sağlar.

Söz konusu stratejileri, bebeklerin ve çocukların uyku sağlığı hususunda uzmanlaşmış profesyonel koçlar tavsiye ediyor. CNET’e konuşan uzmanlar, işin 4 püf noktasını şöyle sıralıyor:

1. Çocuklarınıza bağımsız uyumayı öğretin

Uzmanlara göre çocukların uykuya dalamamasına ebeveynler neden olabiliyor. Ruhsatlı uyku danışmanı Kelly Murray'e göre, “uyku bağımsızlığı” bunu çözmede anahtar ipucu.

Murray, “Çocuklarınızı sallamak veya uyuması için beslemek yerine, yataklarına/beşiklerine uyanıkken yatırmalısınız. Bu, daha hızlı uykuya dalmalarına ve gece boyunca daha uzun süre uyumalarına olanak tanıyacak” diyor.

Murray'e göre bu, bebeklerin bir döngü içinde uyumasından ve döngünün her aşamasında kısa süreliğine uyanmasından kaynaklanıyor.

"Bu esnada ortamlarının uykuya uygun olup olmadığını kontrol etmek için etrafı hızla tararlar. Bu, tehlike olmadığını anlamalarını sağlayan, koruyucu bir mekanizmadır" diyen Murray, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Bebeğinizin uykuya dalmasına yardım ediyorsanız, mesela onu sallıyor veya besliyorsanız artık kollarınızda olmadığını anladığında alarma geçer. Bu alarm da tamamen uyanmasına yol açar.

2. Uyku vaktini iyi ayarlayın ve belirli zamanlarda şeker yedirmeyin

Küçük çocukların şekerleme ve gece uykusu arasında çok uzun süre uyanık kalmaması gerekiyor. Murray, "Uyanık kalırlarsa vücutları kortizol üretir. Bu, uyarı hormonudur, bebeklerin aşırı uyarılmalarına neden olur. Uykuya dalmalarını ve uykuda kalmalarını zorlaştırır” diyor.

Ayrıca öğle yemeğinden sonra çocukların şeker alımını da sınırlamak gerekiyor. Murray bunu, "Şeker tükettiğimizde vücudumuz glikoz seviyesini düşürmek için yine kortizol üretir” diye açıklıyor.

3. Uyku için bir mağara ortamı oluşturun

Karanlık, serin ve sessiz bir ortam, en iyi gece uykusu için ideal. Uzmanlara göre durum bebekler için de aynı. Murray’a göre kaliteli bir gece uykusu için ideal sıcaklık, yaklaşık 22 santigrat derece.

Uzman, "Uyku ortamında minik bir mağaraya benzesin" diyor ve ekliyor:

Ortam karanlık, serin ve sessiz olmalıdır.

Murray ayrıca ebeveynlerin gece lambası kullanmak için çocukların karanlıktan korkmaya başladığı yaşlara gelene kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor. Uzmana göre bu korku, genellikle 2 buçuk yaşında başlıyor.

4. Uygun bir uyku rutini tutturun

Uyku koçluğu eğitimi veren Restfully ve Rest Academy isimli merkezlerin baş eğitim sorumlusu ve uyku koçu Arielle Greenleaf'e göre yatma vakti için öngörülebilir ve tutarlı bir rutin tutturulmalı.

Greenleaf, "Bebeklerin ve çocukların iyi dinlenmeleri için çok fazla uykuya ihtiyacı vardır. Bunu hatırlamak gerek. Öngörülebilir bir programla aşırı yorulmalarını önleyebilirsiniz. Bu da iyi uyumalarını sağlar" diyor.

Uzmana göre çocuklar genellikle yatma vakti geldiğinde başka şeyler yapmak için ısrar eder. Ancak yeterince dinlenmelerini sağlamak için uyku saatlerinin kaçırılmaması ve programın tutarlı olması önemli.

Çocuğunuzun kucaklanma veya içecek gibi bir şeyler istemek için yataktan birden fazla kez kalkmasına izin vermeyin. Bu aşırı yorgunluğa yol açar. Daha sonra uyumakta güçlük çekerler.

Kaynak: Independent Türkçe