Uzmanı anlattı: 'Kanser hastalarının tedavisinde yüzde 60-70 radyoterapiye ihtiyaç duyuluyor'

26 Ağustos 2021 Perşembe, 00:00

Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmeye devam etse de, kanser çağın hastalığı olmayı sürdürüyor. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ozan Şeşeoğulları, tüm kanser hastalarının yüzde 60-70'inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Radyoterapi yöntemi, tek başına uygulanabildiği gibi kemoterapi ile birlikte cerrahi öncesi veya sonrasında da uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Şeşeoğulları, hastada nasıl bir tedavi planının uygulanacağının, uzman hekim ve sağlık personellerinden oluşan multidisipliner ekipler tarafından yapılacak detaylı muayeneler ve tanı testlerinin ardından belirlendiğini bildirdi.

Tüm kanser hastalarının yüzde 60-70'inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Şeşeoğulları, radyoterapi yönteminin tek başına uygulanabildiği gibi kemoterapi ile birlikte cerrahi öncesi veya sonrasında da uygulanabildiğini belirtti.

Şeşeoğulları, radyasyon onkolojisi birimlerinde alanında uzman hekimler tarafından kişiye özel yaklaşımlarla kanser tedavisi gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Radyasyon onkolojisi bölümlerinde yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan görüntü rehberliğinde volumetrik ark tedavisi kullanılır. Radyoterapi; radyasyon onkoloğu ve radyoterapi teknikerleri ile ekip olarak planlı bir şekilde yürütülür. Tüm cihazlarda network ağı ile birbirine bağlı olduğundan veri alışverişi yapabilir. Böylelikle tedavi sırasında oluşabilecek manuel hatalar en aza indirilir. Ayrıca MR ve PET-CT aracılığıyla yapılan görüntü alışverişi sayesinde hastalıklı bölge daha doğru ve kesin olarak tespit edilebilir."

"RADYASYON ONKOLOJİSİ MULTİDİSİPLİNER EKİP ÇALIŞMASI GEREKTİRİYOR"

Özgür Ozan Şeşeoğulları, multidisipliner bir ekip çalışması gerektiren kanser tedavisinde başarı oranının artırılması, yan etkilerin azaltılması ve hastaya en uygun tedavi yaklaşımının belirlenebilmesi için farklı uzmanlıklara sahip hekimler tarafından yapılacak olan takip ve muayenelerin önemini vurguladı.

Radyasyon onkolojisi kliniklerinde 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 5 yıl radyasyon onkolojisi eğitimi almış uzman hekimlerin görev yaptığını aktaran Şeşeoğulları, bu dalda çalışan hekimlerin, uzmanlık unvanlarını almadan önce radyoterapi uygulamalarına ilişkin tüm fiziksel ve radyobiyolojik süreçlerin yanı sıra tedavi sonrasında erken ve geç dönemde gelişen ve zamana yayılan her türlü yan etki hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Şeşeoğulları, radyoterapi tedavilerinde radyasyon onkologlarının yanı sıra belirlenecek olan tedavi planı çerçevesindeki gerekli işlemlerin tamamlanması, tedavide kullanılan cihazlara ilişkin bakım ve teknik desteklerin sağlanması konusunda radyasyon onkologları ile birlikte çalışan radyoloji teknisyenlerinin görev yaptığını bildirdi.

Şeşeoğulları, radyoloji teknisyenlerinin sorumluluklarına ilişkin, "Hastanın tedavi esnasında olması gereken pozisyonlarda tutulması, kumanda odasından cihazların yönetimi, hasta ile iletişim kurulması, tedavi sırasında gerekli görüntülerin alınması ve hastanın genel durumunun gözetilmesi gibi sorumlulukları vardır" ifadesini kullandı.

Radyasyon onkolojisi kliniklerinde hastaların tedavi ve takibine ilişkin tüm işlemler sırasında radyasyon onkoloğu ile birlikte çalışan, radyasyon onkolojisi üzerine özel eğitim almış onkoloji hemşirelerinin görev yaptığını belirten Şeşeoğulları, onkoloji hemşirelerinin; radyoterapiye ilişkin esaslar, yan etkilerin azaltılmasına yönelik yapılması gereken uygulamalar, tedavi gereklilikleri gibi pek çok konuda hastalara eğitim verdiğini bildirdi.