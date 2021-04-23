Uzmanı anlattı: Yumurta dondurmak için en ideal yaş ne?

23 Nisan 2021 Cuma, 00:00

Üreme fonksiyonları risk altında bulunan kadınların gelecekte çocuk sahibi olabilmeleri için sağlıklı yumurtaları alınarak dondurulabiliyor. Uzmanlar bu işlemin yapılabilmesi için en uygun yaşın 35 ve altı olduğunu ve kadınların adet döngüsü üzerinde bir etkiye yol açmadığını belirtiyor. Prof. Dr. Cem Çelik, kadınlarda uygulanan yumurta dondurma işlemiyle ilgili merak edilen konuları anlattı.



YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ İLERLEYEN YILLARDA SAĞLIKLI KULLANMAK İÇİN YAPILIR

Kadın doğurganlığının yumurtalık dokusu içerisinde bulunan yumurtalar aracılığıyla gerçekleştiğini hatırlatan Çelik, henüz anne olmamış olan kadınların, ilerleyen yıllarda hamile kalabilme şanslarını artırmak için yumurta toplama ve dondurma işlemlerini tercih edebileceğini belirtti.

Yumurta toplama işlemini, “rahimdeki sağlıklı yumurtaların tıbbi müdahaleyle ve cerrahi yöntemler kullanılarak vücuttan çıkarılması” şeklinde tanımlayan Çelik, “Yumurta dondurma işlemi ise alınan yumurtaların genetik yapıları bozulmayacak ve ilerleyen yıllarda sağlıklı bir şekilde döllenebilecek şekilde dondurularak bekletilmesine verilen isimdir. Elektif yumurta dondurma, diğer adıyla sosyal yumurta dondurma belirli nedenlerle doğurganlıklarını ertelemek isteyen kadınların üremelerini korumak amacıyla yumurtalarını dondurmasıdır” dedi.

ÜÇ DURUMDA UYGULANABİLİYOR

Prof. Dr. Cem Çelik, Türkiye’de 2014 yılında yayınlanan yönetmeliği göre üç kategorideki kadınlara yumurta dondurma işlemi gerçekleştirebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedavilere girecek kadınların öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlara (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) girecek kadınların öncesinde ve düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesini üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendiren kadınlara yapılabilmektedir.”

YUMURTA DONDURMA İÇİN İDEAL YAŞ 35 VE ALTI

Yumurta toplama işlemi planlanan adayın anestezisi ile tamamen uyutulduğunu anlatan Prof. Dr. Cem Çelik, daha sonra yumurta toplama işleminin ultrason cihazı eşliğinde karından veya vajinal yolla uygulandiği bilgisini verdi. Yumurta toplama sürecinde yumurtaların yerinin ultrason cihazıyla dışarıdan belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Cem Çelik, bu noktalara cerrahi müdahale yapılarak, saptanan yumurtaların anne adayının yumurtalıklarından alındığını kaydetti.

Sosyal nedenlerle yumurta dondurmanın diğer ülkelerdeki sonuçlarına bakıldığında, yumurta dondurma yapılan hasta grubunun yaş ortalamasının 36.7-38 ve yumurta dondurma için önerilen ideal yaşın ise 35 yaş ve altı olduğunu belirten Çelik, “36 yaş altı kadınlarda yüzde 50 ihtimalle gebelik elde edebilmek için ortalama 10-12 yumurta, 36 yaş üzerinde ise 20-25 yumurta dondurulması önerilmektedir . Ülkemizde sıklıkla yumurta rezervi düşük olan hastalarda uygulanması nedeniyle dondurulması gereken yumurta sayısının bu sayıların üzerinde olması gerekmektedir” dedi.

ADET DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEMİYOR

Prof. Dr. Cem Çelik yumurta dondurma işleminin kadınların adet döngüsünü zorlayıcı bir durum olmadığını aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

“Yumurta toplama işlemi, ağırlıklı olarak adet döngüsü üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaz ve yumurta toplama işleminden geçen kadınlar, işlemden sonraki 7. ila 10. günler arasında doğal bir şekilde adet olabilir. Yumurta toplama işleminden sonra adette birkaç günlük gecikmeler yaşanabilir.”