Uzmanından tercih önerisi: Çalışırken mutlu olacağınız mesleği seçin

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Puana göre değil başarı sıralamasına göre tercih yapmanın daha doğru olduğunu vurgulayan İstanbul'da özel bir üniversitenin genel sekreter yardımcısı olan Hakan Dağ, “Böylece gitmek istedikleri üniversite ve bölüme çok daha rahat bir şekilde yerleşebilirler. Öğrenciler yapmak istedikleri mesleği seçsinler. Bazen kişiler bir bölüme yerleşiyor ama neden onu okuduğunu dahi bilmiyor. Bölüme yerleşmeden önce kafanızdaki bütün soru işaretlerini giderin. Kazandığında daha iyi bir eğitim alması için bölüme odaklı bir şekilde gelmeli. Mezun olunca da daha mutlu bir iş hayatı için istenilen bölümü okumak çok önemli” diye konuştu.

AKADEMİK KADROYA VE BİLİM ÇALIŞMALARINA BAKIN

Ailelerin çocukları eğer vakıf üniversitesine gidecekse ücret kaygısı yaşadığını aktaran Dağ, “Okulun merkezi konumda olmasına dikkat ediliyor. Üniversitenin akademik personeli yeterli mi buna da bakıyorlar. Merkezi bir noktada olmamız, akademik personelin yeterli bir seviyede olması, sürekli olarak bilimsel çalışmaların yapılması, ücretlerimizin diğer vakıf üniversitelerine kıyasla daha makul olması ve öğrencileri istedikleri eğitim doğrultusunda şekillendirmemiz bizi kurum olarak öne çıkarıyor. Geleceğin mesleklerini takip edip, bu yönde de meslek seçmek önemlidir. Gitmek istedikleri üniversitelerin rehberlik hocalarıyla görüşmelerini tavsiye ediyorum. Bizim üniversitede de tüm akademik personelimiz hazır bulunuyor, gelip kafalarına takılan tüm sorulara yanıt bulabilirler” ifadelerini kullandı.

AİLELERE 'BASKI YAPMAYIN' UYARISI

Ailelerin meslek seçiminde mutlaka çocuğunu dinlemesi gerektiğini söyleyen Dağ, “Eğer öğrenci mutlu değilse ailesinin baskısıyla tıp fakültesinde de okusa yeterli performansı sergileyemiyor. İş hayatına uyum sağlayamıyor. Öğrenciler artık teknolojiyi yakından takip ediyor, üniversiteleri, bölümleri ve akademik personelini araştırıyor. Yani aileler, çocuklarının üzerinde bölüm seçerken baskı kurmamalı, bırakın istediği bölümde okusun. Öğrenci her zaman mutlu olacağı işi seçmelidir. Mezun olunca ne kadar ücret alacağı düşüncesinden ziyade kişiler mutlu olduğu işi yapmak istiyor. İstediği işi yapan kişi zaten iyi bir gelir elde edecektir” dedi.

DURAK: MESLEK SEÇİMİ ÖNEMLİ, BİLGİ ALMAK İÇİN BURADAYIM

Tercih yapmadan önce üniversiteye gelerek akademik personelden bilgi alan İlke Durak, “Sınav zorlayıcıydı ama herkesin hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Geleceğime yönelik büyük bir adım atacağım o nedenle buradayım. Üniversitenin kontenjanları ve taban puan konusunda bilgi alıyorum. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okumak istiyorum. İktisat veya işletme de olur. Kişinin mezun olduktan sonra iş hayatında bir yerlere gelmesi için kendini bilmesi ve buna uygun meslek seçmenin önemli olduğunu biliyorum. Kendimi geliştireceğim ve ileride iyi yerlerde olacağım bir bölümü seçmek istiyorum” dedi.

ŞİMAL: TIP OKUMAK İSTİYORUM

Arjin Sinem Şimal ise 420 puan alarak ilk 28 bin olduğunu söyleyerek hayali olan tıp fakültesine girmek istediğini ifade etti. Şimal, “Sınav zor geçmişti, tıp fakültesinde okumayı düşünüyorum, üniversitelerle görüşmeler yapıyorum, zaten hayalimdi” diye konuştu.