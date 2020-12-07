Uzmanlar açıkladı: Alkol tüketiminin hangi yaş aralıklarında beyne en fazla zarar veriyor?
Bilim insanları, British Medical Journal isimli akademik dergide yayımlanan yeni bir makalede, üç temel yaşta alkol içmenin beyne zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi'nden araştırmacıların kaleme aldığı makalede nörolojik etkilerin orta düzeyde alkol tüketiminde bile ortaya çıkabileceği ifade edildi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Louise Mewton liderliğindeki ekip, "Kanıtlar, bireylerin alkolün nörotoksik etkilerine özellikle duyarlı olabileceği üç dönemde beyinde dinamik değişimlerin meydana gelebileceğini gösterdi" dedi.
RAHİMDEKİ ETKİLER
Araştırmacılara göre, alkol maruziyetinin beyin gelişimini etkileyebileceği ilk dönem rahimde başlıyor
Hamilelik sırasında aşırı alkol kullanımı, ceninde bilişsel bozuklukla ilişkili alkol spektrum bozukluğuna ve beyin hacminde azalmaya neden olabilir.
15-19 YAŞ ARASINDA RİSK YÜKSEK
İnsanların en azından ara sıra alkol alma eğilimi göterdikleri kilit aşamalardan biri ergenlik dönemi. Ancak araştırmacılara göre bu alışkanlığın beyin üzerinde birkaç zararlı etkisi olabilir.
Ergenlik döneminde alkol alımı, neokortikal hacmin ve işlevsel bağlantıların azalması, beyaz cevher gelişiminin zayıflaması ve çeşitli bilişsel işlevlerde küçük ila orta dereceli eksiklikler görülmesine neden olabilir.
YAŞLILIKTA DEMANS RİSKİ VAR
Makalede son olarak, yaşlılıkta alkol almanın bunama riskini artırabileceği ifade edildi. Araştırmacılara göre yaşlılarda alkol kullanım bozuklukları, tüm demans türleri açısından en güçlü risk faktörlerinden biri.
Makalede, yaşlılarda alkol kullanım bozuklukları nadir görüldüğü ve birçok insanın yaşlandıkça alkol miktarını azalttığı belirtilirken, risk de vurguladı.
Günümüzde, orta düzeyde alkol almanın bile orta yaşlarda beyinde görülen küçük ama önemli miktardaki hacim kaybıyla ilişkili olduğu gösterildi.
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