Uzmanlar: Acil 14 günlük kapanılmalı, hasta seçmek zorunda kalabiliriz

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede 8. ayını geride bırakırken vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle günlük hastalık tanısı konulan kişi sayısı 3 bini geçti. Ağır tabloyu gazetemize değerlendiren Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, bulaş zincirini kırmak için çok acil 14 günlük kapatma önerisinde bulunarak “İstanbul’daki salgın durumu nisan ayındaki tepe değerlerine yaklaşmış hatta aşmış durumda denebilir. Doktorlar yoğun bakıma alacakları hastaları seçmek durumunda kalabilir, bu çok acı” dedi.

SEDYELERDE BEKLİYORLAR

Prof. Saltık, “Birçok kaynaktan ve hastanelerden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, cankurtaranlar saatlerce gelemiyor, merkezi yönlendirme ile hangi hastanede boş yatak varsa oraya götürüyor cankurtaranlar. Ama yönlendirildikleri hastanelerde de rahatlık yok; tıkanmak üzere İstanbul’daki durum” uyarısında bulundu. Hangi ilde, hangi ilçede ne kadar hasta olduğu, artış hızı, ölümler gibi epidemiyolojik verilerin bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Saltık, “Sahadan gözlemlerimiz, meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre ‘Yoğun bakımlar doldu, hastalar sedyelerde bekliyor’ deniyor. Sağlık Bakanı 14 gün kapatma çağrısının yanlış olduğunu düşünüyorsa bilimsel gerçeklerle bunu da açıklamalı. İstanbul’dan başlayarak epidemiyolojik verilerle uyumlu biçimde 14 günlük kapatma yapılmalı” diye konuştu.

ÖLÜM KARARI VERECEKLER

Acil tedbirler devreye sokulmaması halinde doktorların “hasta seçme” durumuna düşebileceği uyarısında bulunan Prof. Saltık, “Meslektaşlarımız neredeyse artık yoğun bakıma hasta seçmek durumda kalacaklar. ‘Bu hastayı mı, şu hastayı mı yoğun bakıma alalım?’ Yoğun bakıma veremediğiniz hasta ölecek, böylesine ağır ve kritik, insan yaşamıyla ilgili kararlar vermeye siyasal iktidar bizi kötü yönetimi nedeniyle zorluyor. Salgın yönetiminde gerek Türkiye genelinde gerek İstanbul’da geldiğimiz bu tıkanmanın temel sorumlusu siyasal iktidarın akıl ve bilimdışı kötü yönetimidir veya yönetimsizliğidir” diye konuştu.

BİR YIL DAHA SIKINTIMIZ VAR

Sağlık çalışanları sayısının yetersizliğini anımsatan Prof. Saltık, “En az 100 bin yeni sağlık çalışanı alınması gerekir diye aylardır uyarıyoruz. Var olan sağlık personeli yetersiz” dedi. Sağlık Bakanı Koca’nın “aşı yakındır ve yakında maskeden kurtulacağız” yönündeki söylemlerini de eleştiren Saltık, özetle şunları kaydetti: “Bu söylem son derece yanlış. 2021’in ilkbaharı, yaza doğru bir aşı elde edebiliriz, ancak bununla da bitmiyor. Ciddi bir üretim yetersizliği sorunu var. Türkiye 90 milyon, 45 milyona aşı yapacaksınız diyelim, bu denli aşıya erişmek olanaklı değil. En yakın gibi gözüken aşı eksi 70-80 derecede saklanmak zorunda. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir donanım yok. Bu da ciddi bir kaynak ve zaman gerektiriyor. Daha bir yıl yaklaşık, iyimser söylüyorum, çok sıkıntımız var. ”

40 BİNİ AŞKIN KİŞİ MASKE KURALINA UYMADI

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 6- 13 Kasım’da yapılan denetimlerde, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığını, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiğini açıkladı.

BİR GÜNDE ÜÇ SAĞLIKÇIYI KAYBETTİK

Bursa’da 112 Acil sağlık hizmetlerinde şöfor olan Mehmet Çalışkan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir’de sağlık memuru Tansel Yıldız, İstanbul’da eczacı Ali Balkan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacı Odası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Meslektaşımız Eczacı Ali Balkan’ı (Gözde Eczanesi / Bayrampaşa) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.