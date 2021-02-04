Uzmanlar, kanser hastalarının aşılama takvimine alınmasını istiyor

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanserin tüm ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti. Anacak, “Bir zamanlar zengin ülkelerin hastalığı olarak bilinen kanser, artık tüm dünya ülkeleri için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dünyadaki kanserlerin yüzde 70’i gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmakta, sağlık sistemlerindeki yetersizlikler ve sosyoekonomik nedenlerle kanserden ölümlerin çok büyük çoğunluğu da bu ülkelerde görülmektedir” dedi.

Bu yıl Dünya Kanser Günü’nün Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçirildiğini anımsatan Anacak, Covid-19’un kanser hastalarını toplumun diğer kesimlerinden daha fazla etkilediğinin de altını çizdi. Anacak, şöyle devam etti:

“Covid-19 ile bulaşma şansızlığını yaşayan hastalar bir yandan kanser ile mücadele ederken öte yandan Covid19’u atlatmaya çalışıyorlar. Kanserin yol açtığı genel düşkünlük hali ve bağışıklığın zayıflaması, ağır cerrahi operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi süreçleri de Covid-19 tanısı almış kanser hastalarını zorlamaktadır. Kanser hastalarında Covid-19’a bağlı ölüm oranları diğer tüm gruplardan daha yüksektir. Covid-19 için en yüksek riskli grupta olan kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli olması zorunludur. Dünya Kanser Günü’nde yetkililere kanser hastalarına aşılama takviminde öncelik verilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

‘ÖNCELİKLİ OLMALI’

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, koronavirüs sürecinde kanser hastalarının tedavilerinin aksatılmamasının önemine dikkat çekerek “Tedaviden faydalanma oranı yüksek olan lenfoma, meme kanseri, akciğer kanseri hastaları ile özellikle lösemi hastalarının tedavilerini erteleyemezsiniz” dedi. Demirer, “Kanser hastalarının 65 yaş ve üstündekilerin bulunduğu gruba konularak yaşa bakılmaksızın aşılanması gerekiyor. Kanser hastalarına da kemoterapiden 2 hafta sonra aşıları yapılabilir” dedi.

DSÖ: MEME KANSERİ İLK KEZ AKCİĞERİ GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü, meme kanserinin küresel ölçekte ilk kez, kanserin en yaygın şekli olan akciğer kanserini geride bıraktığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kanser Kontrol Birimi’nden Dr. Andre Ilbawi, “Kanser riski artıyor. 2020 yılında, küresel olarak kanser teşhisi konan kişi sayısı 19.3 milyona ulaştı ve ölenlerin sayısı 10 milyona yükseldi” dedi. Ilbawi, bir yıldır süren Covid-19 salgınının diğer hastalıklarla birlikte kanserin tedavisini de zorlaştırdığını belirtti. DSÖ uzmanı, meme kanseri konusunda da önemli bir veri paylaştı. Ilbawi, toplam kanserler içinde oranı yüzde 11.7’ye ulaşan meme kanserinin, ilk kez hastalığın en yaygın türü olan akciğer kanserini küresel ölçekte geçtiğini dile getirdi. Akciğer kanserinin yaygınlık oranının geçen yıl yüzde 11.4 olarak ölçüldüğünü ifade eden Ilbawi, üçüncü sırada ise kolorektal (kalınbağırsak) kanserinin yer aldığını kaydetti. Obezitenin meme kanseri için en büyük tehlike olduğunu belirten Ilbawi, diğer kanser türlerini tetiklediğinin de altını çizdi.