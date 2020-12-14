Uzmanlar, korona tablosundaki değişikliği değerlendirdi

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Günlük Koronavirüs Tablosu’ndaki “iyileşen hasta sayısı” ifadesi “iyileşen sayısı” olarak değiştirildi. “İyileşen sayısı”, tedavisi tamamlanan Covid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları da içerecek.

Buna göre tabloda 458 bin 109 olarak açıklanan “toplam iyileşen hasta sayısı”, “1 milyon 581 bin 565 toplam iyileşen sayısı” olarak belirtildi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Osman Küçükosmanoğlu, “Hastaların iyileşme kriterleri nedir, bilemiyoruz. Testi negatif çıkanlar desek, çoğu hastaya ikinci testin yapılmadan ‘İşinize devam edin’ denildiğini biliyoruz. Karantina süresi biten kişiler için deniyorsa, temaslıların da karantina süresi oluyor, süresi bittikten sonra kötüleşenler de oluyor. Yani ortada gerçek olması mümkün olan bir veri var” dedi.

Aktif vaka sayısının değiştirilmeye çalışıldığını aktaran Küçükosmanoğlu, “İyileşenlerle vaka sayılarını dengeleme çabası var. 1 milyon 700 bin toplam vaka açıkladılar, iyileşen sayısını 1 milyon 500 bin civarı açıkladılar. Aktif hasta sayısı 200 bin civarı gibi görünüyor. Halbuki o rakam en az 500-600 bin olmalı. Bakan sürekli iyi haber verme peşinde” ifadelerini kullandı.