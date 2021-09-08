Uzmanlar, PCR testinin ücretsiz ve daha yaygın olması gerektiğini söyledi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki 495 Covid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlarından 270’i özel sektöre ait. Devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilen testler için de özel hastanelerde 250 TL ödemek gerekiyor. PCR zorunluluğu olan bir dönemde kamudaki test merkezi sayılarının artırılması gerektiğini söyleyen Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Vatandaşa yaygın ve ücretsiz test yapılmalı” dedi.

Baytemür, “Test merkezlerinin artırılması önemli. Test sayılarımızın 500 bin-1 milyon arası olması gerekir ama bunu kamusal alanlarda yapmak lazım. Vatandaşa fatura çıkaracak uygulamalar doğru değil” diye konuştu.

Hastanelerde ameliyatlar için bile test istendiğine dikkat çeken Baytemür, “Avrupa’da Amerika’da arabalarla gelen vatandaşlara test ve aşı yapıldığını görüyoruz. Bunu biz de yapabiliriz” önerisini getirdi.

Test yapılan alanların yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Baytemür, “Kızılay gibi şehir merkezlerine test yeri kurabiliriz. Kamudaki bütün hastanelerde test yapılmalı. Okullarda, üniversitelerde, işyerlerinde test merkezleri kurulabilir” ifadelerini kullandı.