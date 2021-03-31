Uzmanlar: Son açıklanan önlemler salgının hızını durduracak güçte değil
Uzmanlar salgının gidişatına işaret ederek olası alınacak önlemlerin yeterli olmayacağına ve önceki yaşanan artış hızını ve zirveleri de geçeceğine dair uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı kısıtlamaların salgını durduracak güçte olmadığını vurgulayan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu. Gördüğümüz en şiddetli pik olduğu konusunda fikir birliği var. Sağlık çalışanları bitkin. Bir yıldır durmaksızın koşan bir yarışçı kadar yorgunlar, tükenmişler, bezginler, ümitsizler. Tam kapansak bile iki haftadan önce sayıları azaltmak zor görülüyor” dedi.
‘ÖNCEKİLERİ GEÇEBİLİRİZ’
“Son açıklanan önlemler hızla artan salgını durduracak güçte değil” diyen Dağlı, “Okullardaki çocuklar salgın kaynağı olmadığı gibi, hafta sonu herkesin sokakta yürüyebildiği, ‘kuruyemişçilere gidilip gelinebildiği’ kısıtlamalar bulaşı engellemekten uzak. Günde 100’ün üstünde vatandaşımızı kaybederken bazı kısıtlamaların iki hafta sonra başlaması kabul edilemez. Hepimiz biliyoruz ki bir ay tam kapansak da bayramda sarılamayacağız” diye konuştu.
Dağlı, İstanbul’da pandemi hastanelerinin dolduğunu belirterek “Geçen yıl bu zamanlara döndüğümüz bilgisini alıyoruz. Hasta artış hızı artarak devam ettiği için, hızı kesecek kökten bir önlem alınmadığı takdirde sayıların daha önceki zirveleri geçebileceği öngörülmektedir” dedi.
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