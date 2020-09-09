Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınızı sosyal medyada hızla yayılan bu yeni akımdan uzak tutun
ABD'li eski asker Ronnie McNutt'ın sosyal medya canlı yayınında yaşamına son vermesi ortalığı karıştırdı. Söz konusu görüntüler farklı platformlarda hızla yayılınca, uzmanlar çocukların erişimine ilişkin uyarılarda bulundu.
Sosyal medya son yıllarda hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelse de, çocukların kullanımı açısından zararlı etkileri de oldukça tartışılan bir durum.
İngiliz basını son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüye karşı aileleri uyardı. Söz konusu görüntüde ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan eski asker Ronnie McNutt yaşamına son veriyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki McNutt bu anları 31 Ağustos’ta Facebook’ta canlı olarak yayınlarken, gelen şikayetler üzerine görüntüler siteden kaldırıldı.
YANILTICI İSİM VE AÇIKLAMALAR
Ancak bu durum videonun diğer platformlarda yayılmasına engel olamadı. The Sun’ın haberine göre intihar görüntüleri TikTok, Snapchat ve Whatsapp üzerinden yanıltıcı isim ve açıklamalarla paylaşılmaya devam ediyor.
Uzmanlar ailelerin çocukların sosyal medya kullanımı üzerinde denetimi artırmasını ve belirli bir süre söz konusu platformlardan uzak tutmasını önerdi.
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