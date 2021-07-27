Uzmanlar, vaka sayılarına dikkat çekerek yükselişin yaz sonunda olabileceğine dair uyardı

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, günlük vakaların yeniden 17 bine yaklaşmasına ilişkin, “Biz sonbaharda dördüncü yükselişi bekliyorduk ama böyle giderse ona bile kalmayacak gibi gözüküyor” diyerek yaz sonuna doğru bir pik olabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı’nın attığı tweet’lerle salgınla mücadele edilemeyeceğini söyleyen Ökten; maske kullanımının önemini anımsatan reklamlar yapılmasını ve yurttaşlara aşının etkisini detaylarıyla anlatan veriler paylaşılmasını önerdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımlarına değinen Ökten, “Bu tweet’lerle olacak bir iş değil” eleştirisini getirdi. Bakanlığın aşılamada da yetersiz kaldığını belirten Ökten, “Özellikle doğuda aşılama çok düşük. Devlet burada gerekirse bire bir kişilerin yanına gitmeli. Gerekirse anadilde anlatımlar yapmalı. Bunun yanında aşı olan kaç kişi hasta oldu, kaç kişi hastaneye yattı gibi verilerin paylaşılması ikna için çok etkili olur. Bu veriler insanları aşıya teşvik eder” önerisini getirdi. Yurttaşların artan sıcaklıklarla maskelerini kollarına takmaya başladığına dikkat çeken Ökten, “Maskenin önemini insanlara tekrar anlatmak lazım. Aşı olsanız bile maske takmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları düzenli kamu spotlarıyla anlatabiliriz. Toplumun önde gelen kişilerini de katarak bir kampanya yapmak lazım. Yerel yönetimleri de sürece dahil edip belediye otobüslerine, reklam panolarına aşı ve maskeyle ilgili afişler yapmak lazım” dedi. Ökten, ayrıca aşılama oranını artırmak için “Kapalı alanlara, maçlara, stadyumlara, kafe ve restoranlara aşı olmayanları almamamız lazım” önerilerini getirdi.