Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısına yönelik çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:06
Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden Covid-19 aşısına yönelik çağrıda bulundu.

İmamoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."


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