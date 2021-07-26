Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım

İmamoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."