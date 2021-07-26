Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısına yönelik çağrıda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden Covid-19 aşısına yönelik çağrıda bulundu.
İmamoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."
Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 26, 2021
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