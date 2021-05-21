Uzmanlardan sordu: 17 günlük kapanma turizm için miydi?

21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, salgını epidemiyoloji kurallarına göre yönetemeyen, önlenebilir ölümleri engelleyemeyen ve toplumsal bağışıklık için yeteri miktarda aşı tedarik edemeyen AKP iktidarının turizm sezonu için salgının kontrol altına alındığı açıklamasını yaptığını belirterek “17 günlük kapanma salgını kontrol altına almak için miydi? Yoksa turizm sektörü için mi yapıldı? Gerçekler gizlenerek sorunlar çözülemez, salgın ile mücadele edilemez” dedi.

‘İFADELER ÇELİŞKİLİ’

“Salgın kontrol altına alındı mı? Yeterli miktarda aşı tedarik edildi mi” diye soran Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada “Covid-19 nedeni ile günde yaklaşık 200-250 kişi hayatını kaybederken ve pozitif vaka sayısı 11 bin civarında iken AKP Genel Başkanı salgının kontrol altına alındığı açıklamasını yapmakta; Sağlık Bakanı da ‘aşı eli kulağında, geldi geliyor’ tekerlemesi ile kamuoyunda kaybettiği güveni yeniden tesis etmek için ‘O rakamlar bu hafta Uğur Hoca’nın ağzından duyulsun istiyorum’ ifadesini kullanmaktadır. 17 günlük kapanma salgını kontrol altına almak için miydi? Yoksa turizm sektörü için mi yapıldı” dedi. Rusya’nın aşısı Sputnik-V’nin akıbetini de soran doktorlar, “Geldi/gelecek dediğiniz Sputnik-V aşısına ne oldu? Aşı tedariki konusundaki çelişkili ifadeleri, sıkça değişen tarih ve miktar açıklamaları nedeniyle Sağlık Bakanı kendisine güvenilmediğini itiraf etti” dedi.