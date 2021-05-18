Tam kapanma döneminde yalnızca 1 milyon kişi ilk aşısını oldu

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Koronavirüse karşı 29 Nisan’da başlayan “tam kapanma” süreci dün sona erdi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu süre içerisinde 1 milyona yakın yurttaş ilk doz aşısını yaptırırken 2 milyon civarında da ikinci doz aşı yapıldı. Toplam nüfusun da yüzde 13’üne yakını ikinci doz aşısını yaptırmış oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, kapanmada yapılan aşılamayı Cumhuriyet’e anlattı.

Büyük bir fırsatın kaçtığını vurgulayan Kırımlı, “Zaten hep fırsat kaçırıyorduk ama bu sefer çok büyük bir fırsatı kaçırdık. 10 milyon kişiyi aşılayabilirdik” dedi. Kapanma sürecinde ikinci dozlarda da ertelemeler yaşandığını aktaran Kırımlı, “Aşılamayı 28 günde bir yapıyoruz. Kapanmalar olunca ve hastanelere gitmek istenmeyince 700 bine yakın ikinci dozu da yapamadık, ertelemeler oldu” bilgisini paylaştı. “Biz aşı yerine poliklinik yaptık, test yaptık ve ilaç dağıttık” diyen Kırımlı, “Dağıtılan ilaç da aşıdan ucuz değil. Eğer mesele parayla ilgiliyse, parayı ilaca değil aşıya verebilirdik” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SORUN SÜRÜYOR

Yeni aşıların gelmesiyle yeni grupların açılabileceğini belirten Kırımlı, “Aşıların gelmesi işi hızlandırabilir ama hızlandığımızda da günlük 400 binlere çıkabiliriz, elimizde yüksek koruyuculuğu olan bir aşı da yok” dedi. Devam eden aşılamada da hâlâ sorunlar yaşandığını söyleyen Kırımlı, “Şöyle şeyler duyuyoruz: Bir hasta aşısını bir hastanede yaptırıyor, sonra ikinci doz için başka bir yerden, ilçeden randevu veriliyor. Herkesin özel arabası da yok, nasıl gidecek bu insanlar? Herhalde aşı olmadığı için başka yerden randevu veriliyor ama niye randevu verilmediği açıklanmıyor” ifadelerini kullandı.

“Herkesin aşılanması lazım” çağrısı yapan Kırımlı, “Kapanmada hepimiz yerimizdeydik. Aşıları gönderselerdi aşı yapabilirdik. Şimdi gönderiyorlar ama kapanma geçti. İnsanlar 15 gün evde kaldı, şimdi ertelenmiş sağlık ihtiyaçları için de gelecekler. Burası iyice kalabalıklaşacak” diye konuştu.