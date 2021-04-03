Uzmanların yaptığı araştırmalar, öğrencilerin 'uzaktan' öğrenemediği sonucunu verdi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Çalışmadan elde edilen veriler, öğretmenlerin ders işleyişine yönelik öneriler geliştirilerek kitapçık haline getirildi ve okul yöneticileri ile öğretmenlere iletildi.

Derslere düzenli devam eden öğrencilerin yüzde 47.8’i, “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” derken, derslere bazen giren öğrencilerin yüzde 20’si “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” yanıtını verdi. Sessiz ev ortamına sahip öğrencilerin yüzde 38.7’si, ders sürecini daha verimli geçirdiğini, yüzde 61.1’i ise okulda yapılan yüz yüze derslerde, uzaktan eğitime göre daha iyi öğrendiklerini kaydetti. Sınıf kademesi arttıkça çevrimiçi derslerden öğrendiğini belirten öğrenci oranının azaldığına işaret edilen kitapçıkta, ilkokul öğrencilerinin yüzde 52.3’ünün, ortaokul öğrencilerinin yüzde 42.8’inin, lise öğrencilerinin yüzde 21.3’ünün çevrimiçi derslerden öğrendiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan bazı derslerde öğrenip bazı derslerde öğrenemediğini söyleyen öğrencilerin oranının, sınıf kademesi arttıkça yükseldiği ifade edildi. İkokul öğrencilerinin yüzde 43.4’ü, ortaokul öğrencilerinin yüzde 50.6’sı ve lise öğrencilerinin 62.3’ü, bazı derslerde öğrendiğini, bazı derslerde ise öğrenemediğini kaydetti. Derslerde dikkatini toplayabildiğini belirten öğrenci oranı sadece yüzde 26.2.