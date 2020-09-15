‘Uzun Zaman Önce’ 6 şehirde

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

En son, 31. Ankara Film Festivali’nde En İyi İlk Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Müzik dallarında ödüller kazanan “Uzun Zaman Önce”, “vicdan” temasından yola çıkarak bir masumiyeti kaybediş hikâyesi anlatıyor. Yapımcılığını Cenk Özçelik ile Cihan Sağlam’ın üstlendiği, başrollerini ise Serdar Orçin, Onur Dikmen ve Nihan Okutucu Dengiz’in paylaştığı dram-gerilim türündeki film, kadın ve erkek ilişkilerinin sevgisiz tarihini aile kurumunun içinden anlamaya çalışıyor.

Filmin gösterileceği sinemalar: İstanbul / Ataköy Cinemaximum Ataköy Plus, Bakırköy Cinemaximum Marmara Forum, Beyoğlu Beyoğlu, Beyoğlu Pera, Caddebostan Cinemaximum CKM Budak, Etiler Cinema Pink Akmerkez, Kadıköy Kadıköy, Levent Cinemaximum Kanyon, Levent Cinema Pink MetroCity, Nişantaşı Cinemaximum City’s, Üsküdar Cinemaximum Emaar. Ankara / Cinemaximum Armada. İzmir / Alsancak Karaca. Bursa / Cinemaximum Podyum Park. Diyarbakır / Cinemaximum Forum. Samsun / Cinemaximum Piazza.