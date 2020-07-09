Vahap Seçer'in borçlanma talebi yine reddedildi: Mağduriyeti Mersin halkı yaşar!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 09:49

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Temmuz ayı birinci bileşim toplantısında, Başkan Vahap Seçer’in geçtiğimiz aylarda meclis gündemine getirdiği, ancak Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP gruplarının oylarıyla reddedilen 250 milyon liralık borçlanma yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesine ilişkin teklif yeniden ele alındı ve ikinci kez reddedildi.

Borçlanma yetkisiyle ilgili teklif üzerine Meclis’e bilgi veren Başkan Seçer, “Geçtiğimiz birleşimde yaptığımız değerlendirmelerde borçlanma talebinin neden olduğunu, hangi konularda paraya ihtiyacımız olduğunu, geçmiş dönemlere ait yaptığımız harcamaların, ödemelerin, mali tablomuzun ne olduğunu burada sizlere uzun uzun anlatmıştım. Ancak daha sonra sizlerin yaptığınız açıklamalarda, kamuoyuna yansıttığınız değerlendirmelerde sanki Büyükşehir Belediyesi borçlanma talebinin gerekçesini iyi anlatamamış gibi kanaat oluşturmaya çalıştınız. Ben bu konuda tekrar sizlere bazı başlıklarla değerlendirme yapmak istiyorum” dedi.

“MECLİS BORÇLANMA YETKİSİNİ ZATEN BÜTÇEYE KOYDU”

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 250 milyon liralık borçlanma yetkisini 2020 bütçesi kararnamesinde zaten kabul ettiğini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Biz sizlerden, bütçe kararnamesi geçerken aslında bu borçlanma yetkisini aldık. Eğer bütçe kararnamesini okursanız orada bütçe denkliği için 250 milyon liralık bu yetkiyi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verdiğini göreceksiniz. Ancak bankalar bizlerden, kredi kullandırırken İller Bankası teminat zorunluluğu getiriyor. Bir de öyle bir maliyetimiz oluyor. Burada İller Bankası bizden teminat mektubu vermek için bu meclis kararının yenilenmesini istiyor. Bunu niye özellikle söylüyorum. Bu tarz kararların meclislerde siyasi sebeplerle verilmemesi gerekir. Burada eğer ilçe belediye başkanlarımızın birçoğunun 2020 yılı için meclislerinden borçlanma yetkisi aldığını düşünürsek ve onların bu borçlanma yetkisini alırken sebepleri, saikleri, nedenleri neyse aslında benim de sebeplerimin, nedenlerimin aynı olduğundan yola çıkarsak burada ne kadar haksızlıkla karşı karşıya kaldığımızı sizler de göreceksiniz.”

AKP’Lİ BELEDİYEYE BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ

Mersin’de neredeyse tüm ilçe belediye başkanlarının meclislerinden borçlanma yetkisi aldığını, Akdeniz Belediye Meclisi’nde HDP ve CHP gruplarının AKP’li Başkan Gültak’a borçlanma yetkisi verdiğini kaydeden Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Aynı şekilde, aslında meclis aritmetiği gereği bir desteğe ihtiyacı olmayan Tarsus’tan Mezitli’ye kadar birçok belediye bu borçlanma yetkisini aldı. Erdemli, Silifke, Anamur’a kadar. İhtiyaç duyan tüm belediyeler, 2020 yılı için tüm belediye başkanları, Toroslar da dahil, bu borçlanma yetkisini aldı. Şimdi Büyükşehir’e bu direncin nedeni, Büyükşehir’in bu paraya neden ihtiyacının olduğunu anlatamamadan ziyade ya da aslında sizlerin kabul ettiği bütçede, zaten denk bütçenin oluşabilmesi için konulan borçlanma miktarını, gerçeğini ortadan kaldırarak bize geçtiğimiz birleşimde bu borçlanma yetkisi verilmedi. Bunun tamamen siyasi nedenlere dayalı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizlerin de açıklama yaparken daha samimi olmasını istiyorum. Arkadaşlar sizin paraya ihtiyacınız yoksa benim de paraya ihtiyacım yok. Ama sizin paraya ihtiyacınız var borçlanma aldınız, benim de paraya ihtiyacım var sizlerden borçlanma istedim.”

GELİR VE GİDER RAKAMLARINI AYRINTILARIYLA ANLATTI

Seçer, hem gelir rakamlarını, hem gider rakamlarını tek tek anlattı. . Bütün belediyelerin son 3 ayda gelir kaybına uğradığını ifade eden Seçer, şu bilgileri verdi:

“Bizim ilk 3 aylık dönemdeki gelirimiz, toplam 418 milyon 895 bin lira. Yani her ay ortalama gelirimiz 139 milyon 631 bin lira. Yaklaşık 140 milyon lira. Nisan, mayıs, haziranda bu rakam yüzde 30.45 kayıpla 291 milyon 326 bin liraya düşmüş. Yani ortalama 97 milyon 100 bin liraya düşmüş. Bizim ilk 3 aylık toplam gelir kaybımız 127 milyon 575 bin lira. İlk 6 aydaki 140 milyon liralık gelirin ve son 3 aydaki yani pandemi dönemindeki gelirin, yaklaşık 100 milyon liralık gelirin ortalamasını alırsak, 120 milyon gelecek 6 ayda her ay gelirimizin olduğunu varsayarsak bizim toplam gelirimiz 720 milyon lira olacak gelecek 6 ayda. Bizim şu anda piyasaya açık hesap ödemelerimizin toplamı 310 milyon lira. Mahkeme sürecindeki bir davalı borcumuz var; 101 milyon 951 bin lira. Banka kredi borçları anapara ve faizi. Geri dönemlerden yaptığımız yapılandırılmış borçlar bunlar; 197 milyon 623 bin lira. Zorunlu giderlerimiz, bunlar personel giderleri; 420 milyon 470 bin lira. Toplam giderlerim 1 milyon 30 bin lira. Gelirim ortalama varsaydım 720 milyon lira. Benim 310 milyon lira açığım olacak. Gelirim arttığı müddetçe de bu 310 milyon liralık bu açığım azalacak.”

“EN BÜYÜK MAĞDURİYETİ MERSİN HALKI YAŞAR”

Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“310 milyon lira açık veriyorum. 271 milyon lira da bana yatırım için para gerekiyor. Üst üste koyduğum zaman yaklaşık olarak 600 milyon liralık bir harcama görünüyor önümde. Şimdi ben borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım. Çalışanım etkilenir. Çalışanım maaş alamaz. Ben esnafın bedelini ödeyemem. Ben akaryakıt alamam. Otobüs çalışamaz. Yatırımlarımı yapamam, çevreyi temizleyemem, sinekle mücadele yapamam. Benim yatırımlarım engelleniyor. Bu siyasi düşüncelerden ari bir durum. Yani bunu dikkatinize sunuyorum arkadaşlar. Bu siyasi inatlaşma konusu olamaz. Sizlerin desteği olacak ki biz yardım yapalım, hizmet yapalım. Ben bir taraftan gelir sağlayamazsam, eksik kaldığım noktalarda makul şartlarda borçlanamazsam bu arabayı ben yürütemem. Yürütemediğim noktada mağduriyeti Mersin halkı yaşar. Ben de Belediye Başkanı olarak kahrolurum. Sizler de üzülürsünüz. Bütçeye koyduğunuz borçlanma yetkisini tarafıma istiyorum. Tekrar söylüyorum. Sizin paraya ihtiyacınız yoksa sayın belediye başkanları o borçlanma yetkisini niye aldınız? Sizin paraya ihtiyacınız varsa bu yetkiyi de bana vermek hakkane olur, adaletli olur. Eğer hakkane arıyorsak, adalet arıyorsak sizlere, özellikle ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum. Siyasi inatlaşmadan, ilçe belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki ilişkilerin halel görmemesini istiyorum. Ama tek taraflı düşündüğünüz noktada ilişkilerimiz yara alır.”

Yapılan oylamada borçlanma yetkisi verilmesi AKP ve MHP’li üyelerin blok oyuyla reddedildi. 40 Meclis üyesi ret oyu verirken, 33 Meclis üyesi ise kabul oyu kullandı.