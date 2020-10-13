Vahşet: 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

13 Ekim 2020 Salı, 12:09

Vahşi cinayet, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Apart dairede kalan Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

4 ŞÜPHELİ ERKEK GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.