Vaka artışlarının ardından çocuk parkları kapatıldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle çocuk parkları, 3 hafta süreyle kapatıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde Kaymakam Mehmet Bek, ilçede koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ilgili kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.
Toplantıda, çocuk parklarının 3 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. Toplantıda cenaze ve düğünlerde yemek verilmesi ile taziyelerin de yasaklanması kararı verildi.
Ayrıca mahalle muhtarlarlarının da her gün 25 haneyi ziyaret ederek, koronavirüs vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunması kararlaştırıldı.
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